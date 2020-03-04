Новим прем'єром може стати Шмигаль: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський рекомендував призначити прем'єрміністром Дениса Шмигаля, замість Олексія Гончарука, який сьогодні може піти у відставку. Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій. До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Раніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область). До цього він працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської ОДА. Денис Шмигаль задекларував 3,6 млн гривень доходів, дружина Катерина - 200 тис. гривень та придбання Land Rover за 2018 рік, свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. 1,7 млн гривень доходів Шмигаля становила зарплата на основному місці роботи на Бурштинській ТЕС, 1,3 млн гривень - зарплата в "ДТЕК Східенерго", 555 тис. гривень - зарплата в "ДПЕК Західенерго". 200 тис. гривень доходу його дружини Катерини Шмигаль становив дохід від відчуження рухомого майна. Готівкою Шмигаль зберігає 35 тис. доларів, а дружина - 80 тис. доларів. На банківському рахунку у Шмигаля 12 324 гривні. У минулому році дружина Шмигаля придбала автомобіль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривень, у самого ж Шмигаля, згідно з декларацією, автомобіля немає. З нерухомості майна у потенційного губернатора є гараж у Львові та земельну ділянку у Львівській області. Дружина володіє житловим будинком, земельною ділянкою у Львові і нежитловим приміщенням у Львівській області. Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду відставки Рябошапки.