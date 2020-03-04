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04 березня 2020, середа, 15:15 13
Кабмін 2020-03-04T15:15:02+02:00
Українські Новини
Новим прем'єром може стати Шмигаль: що про нього відомо

Новим прем'єром може стати Шмигаль: що про нього відомо

Ярина Вацяк
Денис Шмигаль, Відставка Кабміну, Відставка Гончарука
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Президент Володимир Зеленський рекомендував призначити прем'єрміністром Дениса Шмигаля, замість Олексія Гончарука, який сьогодні може піти у відставку.

Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Раніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

До цього він працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської ОДА.

Денис Шмигаль задекларував 3,6 млн гривень доходів, дружина Катерина - 200 тис. гривень та придбання Land Rover за 2018 рік, свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

1,7 млн гривень доходів Шмигаля становила зарплата на основному місці роботи на Бурштинській ТЕС, 1,3 млн гривень - зарплата в "ДТЕК Східенерго", 555 тис. гривень - зарплата в "ДПЕК Західенерго".

200 тис. гривень доходу його дружини Катерини Шмигаль становив дохід від відчуження рухомого майна.

Готівкою Шмигаль зберігає 35 тис. доларів, а дружина - 80 тис. доларів.

На банківському рахунку у Шмигаля 12 324 гривні.

У минулому році дружина Шмигаля придбала автомобіль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривень, у самого ж Шмигаля, згідно з декларацією, автомобіля немає.

З нерухомості майна у потенційного губернатора є гараж у Львові та земельну ділянку у Львівській області.

Дружина володіє житловим будинком, земельною ділянкою у Львові і нежитловим приміщенням у Львівській області.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду відставки Рябошапки.

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