підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 березня 2020, середа, 12:45 38
Політика 2020-03-04T14:00:02+02:00
Українські Новини
Через туман під Києвом зіткнулися більше 10 автівок

Через туман під Києвом зіткнулися більше 10 автівок

Кира Молчанова
ДТП, постраждалі в ДТП, ДТП в Київській області
ДТП на трасі. Фото: Dtp.kiev.ua
ДТП на трасі. Фото: Dtp.kiev.ua

На Одеській трасі під Києвом за поганої видимості більше 10 автомобілів потрапили в дорожньо-транспорту пригоду.

Про це повіомляє у Facebook Dtp.kiev.ua

У повідомленні йдеться, що постраждалі авто рухалися в напрямку Києва, а аварія сталася на ділянці довжиною 100 метрів. В результаті більше 10 автомобілів зіткнулися. 

Також повідомляється про постраждалих, але їх число не уточнюють.

В коментарях в соціальній мережі інші водії розповідають про небезпечні ситуації на цій же трасі, які сталися сьогодні вранці.

Деякі машини сильно постраждали в аварії. Фото: Dtp.kiev.uaДеякі машини сильно постраждали в аварії. Фото: Dtp.kiev.ua

Погана видимість на дорогах зберігається. Фото: Dtp.kiev.uaПогана видимість на дорогах зберігається. Фото: Dtp.kiev.ua

Повідомляється про більше 10 постраждалих авто. Фото: Dtp.kiev.uaПовідомляється про більше 10 постраждалих авто. Фото: Dtp.kiev.ua

Скільки людей постраждало - не повідомляється. Фото: Dtp.kiev.uaСкільки людей постраждало - не повідомляється. Фото: Dtp.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні столицю накрив густий туман. Держнс Київської області попереджали про погану видимість і просили водіїв не перевищувати швидкість і тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. У Київській області був оголошений І рівень небезпеки: видимість на дорогах не перевищувала 200-500 метрів.

27 лютого ввечері, у Києві на перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідної сталося ДТП, в якій загинули 2 людини. В ДТП на Окружній зіткнулися автомобілі Audi і Skoda - в результаті зіткнення водій Skoda загинула прямо за кермом, а пасажира викинуло з салону.

Більше новин про: ДТП постраждалі в ДТП ДТП в Київській області

Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус
Сьогодні Рябошапка відзвітує перед Радою
Новини
Трамп віддав свою квартальну зарплату на боротьбу з коронавірусом 13:56
Коломойський через Голосіївський райсуд допомагає Костянтину Кулику повернутися до правоохоронних органів, – ЗМІ 13:55
Новим міністром оборони може стати генерал Таран: що про нього відомо 13:34
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Росія ввела заборону на вивоз захисних масок, респіраторів і противірусних 13:23
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
У Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання на коронавірус 15:32
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Коломойський через Голосіївський райсуд допомагає Костянтину Кулику повернутися до правоохоронних органів, – ЗМІ 13:55
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok