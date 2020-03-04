Через туман під Києвом зіткнулися більше 10 автівок

На Одеській трасі під Києвом за поганої видимості більше 10 автомобілів потрапили в дорожньо-транспорту пригоду.

Про це повіомляє у Facebook Dtp.kiev.ua

У повідомленні йдеться, що постраждалі авто рухалися в напрямку Києва, а аварія сталася на ділянці довжиною 100 метрів. В результаті більше 10 автомобілів зіткнулися.

Також повідомляється про постраждалих, але їх число не уточнюють.

В коментарях в соціальній мережі інші водії розповідають про небезпечні ситуації на цій же трасі, які сталися сьогодні вранці.

Деякі машини сильно постраждали в аварії. Фото: Dtp.kiev.ua

Погана видимість на дорогах зберігається. Фото: Dtp.kiev.ua

Повідомляється про більше 10 постраждалих авто. Фото: Dtp.kiev.ua

Скільки людей постраждало - не повідомляється. Фото: Dtp.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні столицю накрив густий туман. Держнс Київської області попереджали про погану видимість і просили водіїв не перевищувати швидкість і тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. У Київській області був оголошений І рівень небезпеки: видимість на дорогах не перевищувала 200-500 метрів.

27 лютого ввечері, у Києві на перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідної сталося ДТП, в якій загинули 2 людини. В ДТП на Окружній зіткнулися автомобілі Audi і Skoda - в результаті зіткнення водій Skoda загинула прямо за кермом, а пасажира викинуло з салону.