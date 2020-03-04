Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту стали, - експерти

Україна - одна з небагатьох країн у світі, яка зберегла вільний доступ на свій ринок для китайської металопродукції, імпорт якої з кожним місяцем стає все агресивніше. Вже сьогодні Китай є одним з активних гравців на українському ринку в першу чергу в сегментах полімерного прокату, сталевого кріплення, а також сталевих труб. Тому експерти вважають, що офіційному Києву необхідно захистити свій ринок від китайського імпорту сталі за допомогою антидемпінгових розслідувань, повідомляє портал uaprom.info.

Так, президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков нагадав, що всі країни, особливо в період кризи, займаються захистом своїх ринків.

"Більше 90% ринків, куди ми постачаємо продукцію, вводять ті чи інші заходи під реальними або надуманими приводами проти української металопродукції. Тому по тих видах продукції, які виробляються в Україні, необхідно дослідити ринок і, якщо є факти демпінгу або інші фактори зловживань, природно, реагувати і обмежувати недобросовісну конкуренцію. Раніше вже ввели мита по пруткам і по оцинкуванню, логічним буде ввести аналогічні заходи і проти китайських труб", - підкреслив він.

Про необхідність провести антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну китайського прокату з полімерним покриттям заявив виконавчий директор Українського центру сталевого будівництва В'ячеслав Колісник.

"Ми єдина країна, де таке розслідування не проводилося, - зазначив він. - В Європейському Союзі, в Росії скрізь введені антидемпінгові мита по відношенню до китайської полімерної продукції".

При цьому він вказав на низьку якість китайської сталевої продукції.

"Фактично на сьогодні Китай, який заходить до нас, він у кращому разі має 15-30 грамів цинку на квадратний метр при мінімальній вимозі 140, а при нормальній - 225 грам. Тобто, це метал, який і близько не відповідає за якісними характеристиками і навіть не повинен використовуватися на ринку", - зазначив він.

Генеральний директор Об'єднання "Укртрубопром" Леонід Ксаверчук зазначає, що на свій ринок Китай українських трубників не пускає, висуваючи вимоги побудувати завод в Піднебесній, і купує українську продукцію лише у виняткових випадках. Тим часом, з кожним місяцем китайським імпорт в Україну стає агресивнішим. За даними Державної служби статистики, з 2015 року імпорт сталевих безшовних гарячедеформованих труб із КНР виріс більш ніж в 4,5 рази і де-факто сьогодні кожна друга імпортна труба на українському ринку китайська.

Причина, по якій китайські труби активно продаються в Україні лише одна - вони коштують дуже дешево. Вся справа в тому, що продаючи левову частку продукції всередині країни і зіткнувшись з обмеженнями на ринках США, ЄС і Митного союзу, виробники з КНР готові продавати свій товар практично за будь-якою ціною, не покриваючи навіть собівартість, з єдиною метою забезпечити приплив валюти в "Піднебесну", конституюють журналісти видання.