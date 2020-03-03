Кого звільнять, а хто залишиться: в "Слузі народу" розповіли про новий можливий склад Кабміну

3 березня, ввечері у Верховній Раді, де проходить збір фракції "Слуга народу" було запропоновано призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром, президент Володимир Зеленський пропонує на посаду міністра економіки Романа Жуковського, міністра фінансів - Ігоря Уманського, міністра закордонних справ - віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеба, міністра оборони - Андрія Тарана.

Про це за підсумками зборів фракції "Слуга народу" у Верховній Раді з Президентом Володимиром Зеленським повідомив журналістам депутат Олександр Дубинський, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Шмигаль, міністр економіки - Жуковський, Мінагропромишленності - Милованов обговорюється, Мінфін - Уманський, Мінціфра - Федоров, Міністерство закордонних справ - Кулеба, Мін'юст - малюська, Міноборони - Таран, Мінсоц - Лазебная, Мінмолодьспорт - Гутцайт, МВС - Аваков. решта обговорюються ", - сказав він.

Дубинський зазначив, що фракція обговорювала склад Кабміну.

За його словами, голова Ради Дмитро Разумков заявив на нараді, що прем'єр Олексій Гончарук подав заяву про відставку Верховній Раді, а фракція вирішила підтримати його.

"Відчуття того, що завтра буде персональний склад уряду, який буде проголосований", - підкреслив політик.

Депутат додав, що Міністерство охорони здоров'я очолить Ілля Ємець.

Член "Слуги народу" повідомив, що Арсена Авакова розглядають на посаду першого віце-прем'єра.

"Це Міністерство освіти, Мінрегіон, віце-прем'єр з питань промисловості і перший віце-прем'єр. Їх зараз в складі уряду немає, ще кандидатури обговорюються. Ведуться переговори. Ці кандидати будуть представлені завтра", - заявив Дубинський.

Депутат зазначив, що міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета також пропонується звільнити.

Також обговорюється питання збереження міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського на своїй посаді, а кандидатура на його заміну не була представлена ​​у вівторок.

Роман Жуковський - економіст, з травня 2011 по серпень 2012 року було керівником головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації президента Віктора Януковича.

Ігор Уманський виконував обов'язки міністра фінансів України в 2009-2010 роках, був першим заступником міністра фінансів в 2008-2010, 2014-2015 роках.

Андрій Таран генерал-лейтенант у відставці, в 2011-2014 роках був представником Міноборони при представництві України при ООН.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.