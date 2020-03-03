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03 березня 2020, вівторок, 18:18 7
Суспільство 2020-03-03T18:23:54+02:00
Українські Новини
У Чернівцях через коронавірус почнуть дезінфікувати маршрутки і тролейбуси

У Чернівцях через коронавірус почнуть дезінфікувати маршрутки і тролейбуси

Кира Молчанова
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Автобуси
Автобуси "Богдан". Фото: "Конкурент"

У Чернівцях, де 3 березня вперше в Україні зареєстрували хворого з коронавірусом, у всіх маршрутках і тролейбусах будуть щодня проводити дезінфекцію.

Про це на брифінгу повідомив мер Олексій Каспрук.

"Створені мобільні групи, які будуть контролювати процес дезінфекції і миття маршрутних автобусів і тролейбусів. Вказівку дано жоден тролейбус і автобус, який не вимитий і не продезинфікований, на лінію не випускати", — сказав Олексій Каспрук.

Як повідомляли Українські Новини, симптоми зараження коронавірусом у хворого українця з'явилися через тиждень після зараження.

Зараз заражений чоловік перебуває під наглядом лікарів. Його аналізи відправлять до Лондона для перевірки.

Крім того, на карантин відправлять 35 осіб, які контактували з першим хворим.

У самих Чернівцях навчальні заклади на карантин не закриватимуть, хоча влада міста рекомендувала обмежити масові заходи.

Тим часом, в українців, яких привезли з Уханя, закінчується термін превывания на карантині в санаторії у Нових Санжарах.

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