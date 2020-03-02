Законопроект про референдум можуть опублікувати 4 березня, - Стефанчук

Робоча група з розробки законопроекту про референдум має намір опублікувати документ 4 березня.

Про це повідомив представник Президента у Верховній Раді, перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Ми не хочемо це робити в якомусь кулуарному стилі. У середу ввечері цей законопроект буде вивішений на сайті Верховної Ради України", - сказав він.

За його словами, протягом 2 тижнів після публікації буде проведено круглий стіл щодо пропозицій щодо змін тексту законопроекту.

Стефанчук додав, що документ буде переведений на англійську мову та направлений в міжнародні організації, які спеціалізуються на прямій демократії.

В законопроекті про референдум буде прописана процедура скасування законів шляхом народного голосування.

"Ми вперше пропонуємо питання скасування законів на всенародному референдумі, які були прийняті Верховною Радою України, тому що тільки народ може вирішувати, що може бути, а що ні. Але всі закони можуть бути скасовані? Ми провели аналітичне соціологічне дослідження з приводу того, які б ви винесли питання, про скасування яких законів на референдум. Ви будете здивовані, на першому місці чому-то постало питання повернення смертної кари. І ми задумалися, чи може європейська країна скасувати пункт 6, 13 Європейської конвенції з захисту прав людини, основоположних свобод. Тому всі ці запобіжники повинні бути молекулярно, скрупульозно прописані", - зазначив заступник голови Ради.

Як повідомляли Українські Новини, 55% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроекту про народовладдя.