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28 лютого 2020, пʼятниця, 13:19 30
Суспільство 2020-02-28T15:00:03+02:00
Українські Новини
У Києві обрали лікарні, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірус

У Києві обрали лікарні, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірус

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Лікарні, Коронавірус, коронавірус в Україні
Кличко.
Кличко.

Київська міська державна адміністрація визначила 7 лікарень для госпіталізації людей з підозрою на коронавірус.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам, передають Українські Новини.

"Люди подорожують по Європі і гарантувати, що хворих в Києві не буде, ми не можемо", - сказав від.

Для госпіталізації обладнані 7 баз, з них 3 для дорослих, 3 для дітей і 1 для вагітних.

Це Олександрівська лікарня, Київська №4 і №9, а також дитячі лікарні №1 і №2 та 2 дитячі інфекційні лікарні.

Крім того, за Києвом працюють 2 спеціалізовані бригади для транспортування пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Лише на випадок коронавіруса в Києві підготовлено 500 ліжок, з них 237 для дорослих, 200 для дітей та інші для вагітних.

Нагадаємо, глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.

У світі за добу збільшилася кількість інфікованих до 83 389 осіб, померло вже 2 858 осіб.

Тим часом в Україні продовжують давати поради про те, як не заразитися вірусом. РНБО рекомендує не підходьте ближче 2 метрів до тих, хто чхає і кашляє, а МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця.

 

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У Києві обрали лікарні, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірус
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