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27 лютого 2020, четвер, 20:28 4
Азія 2020-02-27T20:58:01+02:00
Українські Новини
Екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавіруса

Екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавіруса

Ольга Фандорина
Іран, Коронавірус, Смерть від коронавіруса, Коронавірус в світі
Хаді Хосроушахі. Фото: khabarban.com
Хаді Хосроушахі. Фото: khabarban.com

Колишній посол Ірану у Ватикані та Єгипті Хаді Хосроушахі помер від коронавіруса. Про це повідомляє агентство IRNA.

Духовного лідера Ірану Хаді Хосроушахі напередодні доставили в одну з тегеранських лікарень. Його аналізи на коронавірус показали позитивний результат. На наступний день Хосроушахи помер.

Глава іранського Мзс Мохаммад Джавад Зариф висловив співчуття у зв'язку з кончиною Хосроушахі і побажав родичам екс-посла терпіння. Також 27 лютого стало відомо, що коронавірусом заразилася віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар. Напередодні вона здала аналізи, які підтвердили її діагноз. За два дні до цього коронавірус також зафіксували у заступника міністра охорони здоров'я Ірану Ираджа Харирчи

Як повідомляли Українські Новини, в Італії вже підтверджений випадок зараження вірусом Covid-19 в українки.

Тим часом, у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі. Також ьыли названі аптеки, в яких ще можна купити маски.

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