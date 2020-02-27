Екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавіруса

Колишній посол Ірану у Ватикані та Єгипті Хаді Хосроушахі помер від коронавіруса. Про це повідомляє агентство IRNA.

Духовного лідера Ірану Хаді Хосроушахі напередодні доставили в одну з тегеранських лікарень. Його аналізи на коронавірус показали позитивний результат. На наступний день Хосроушахи помер.

Глава іранського Мзс Мохаммад Джавад Зариф висловив співчуття у зв'язку з кончиною Хосроушахі і побажав родичам екс-посла терпіння. Також 27 лютого стало відомо, що коронавірусом заразилася віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар. Напередодні вона здала аналізи, які підтвердили її діагноз. За два дні до цього коронавірус також зафіксували у заступника міністра охорони здоров'я Ірану Ираджа Харирчи

Як повідомляли Українські Новини, в Італії вже підтверджений випадок зараження вірусом Covid-19 в українки.

Тим часом, у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі. Також ьыли названі аптеки, в яких ще можна купити маски.