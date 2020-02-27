Коронавірус не можна назвати смертельним: прессекретарка Зеленського розповіла, як від нього захиститися

В той час, як від коронавіруса у світі вже померли понад 2800 осіб, прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавірусу не можна назвати смертельними, оскільки 97% людей, які були інфіковані, одужали, а від звичайного грипу помирає значно більше людей.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та дала поради, як захиститися від коронаврусу.

"Новий тип коронавірусу – лише одна із багатьох вірусних інфекцій. Від нього можна традиційно вбезпечитися профілактичними засобами, як і при звичайній застуді. А це означає, що треба ретельніше ставитися до гігієни: часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком, використовуйте засоби дезінфекції у приміщеннях – вони вбивають вірус. Вірус не можна назвати смертельним. 97%, які його підхопили, одужали. Від звичайного грипу помирає більше людей", - написала Мендель.

Також вона зазначила, що Україна готова, якщо у громадянина України виявлять цей тип вірусу.

"Ви знаєте все, щоб бути здоровими. Не вірте панікерам та не піддавайтеся маніпуляції. Тверезий розум та дотримання гігієни – ваша запорука залишитися здоровим. Якщо хтось панікує, нагадайте йому, що головне завжди залишатися людиною. І саме ситуації, коли навколо вирують емоції та намагаються маніпулювати людьми, покажуть ваше справжнє обличчя", - написала Мендель.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії вже підтверджений випадок зараження вірусом Covid-19 в українки.

Тим часом у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі. Також ьыли названі аптеки, в яких ще можна купити маски.