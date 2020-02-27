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27 лютого 2020, четвер, 19:50 16
Політика 2020-02-27T21:09:14+02:00
Українські Новини
Коронавірус не можна назвати смертельним: прессекретарка Зеленського розповіла, як від нього захиститися

Коронавірус не можна назвати смертельним: прессекретарка Зеленського розповіла, як від нього захиститися

Ярина Вацяк
Юлія Мендель, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

В той час, як від коронавіруса у світі вже померли понад 2800 осіб, прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавірусу не можна назвати смертельними, оскільки 97% людей, які були інфіковані, одужали, а від звичайного грипу помирає значно більше людей.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та дала поради, як захиститися від коронаврусу.

"Новий тип коронавірусу – лише одна із багатьох вірусних інфекцій. Від нього можна традиційно вбезпечитися профілактичними засобами, як і при звичайній застуді. А це означає, що треба ретельніше ставитися до гігієни: часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком, використовуйте засоби дезінфекції у приміщеннях – вони вбивають вірус. Вірус не можна назвати смертельним. 97%, які його підхопили, одужали. Від звичайного грипу помирає більше людей", - написала Мендель.

Також вона зазначила, що Україна готова, якщо у громадянина України виявлять цей тип вірусу.

"Ви знаєте все, щоб бути здоровими. Не вірте панікерам та не піддавайтеся маніпуляції. Тверезий розум та дотримання гігієни ваша запорука залишитися здоровим. Якщо хтось панікує, нагадайте йому, що головне завжди залишатися людиною. І саме ситуації, коли навколо вирують емоції та намагаються маніпулювати людьми, покажуть ваше справжнє обличчя", - написала Мендель.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії вже підтверджений випадок зараження вірусом Covid-19 в українки.

Тим часом у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі. Також ьыли названі аптеки, в яких ще можна купити маски.

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