У Києві зривали "Форум великих мрійників", вхід на який коштував по 6 500 гривень

Сьогодні, 27 лютого, під час проведення Dream BIG Forum у Палаці спорту в Києві надійшло повідомлення про нібито мінування будівлі. У підсумку форум був фактично зірваний. Цьому передувала акція протесту - біля Палацу спорту зібралися мітингувальники, які були проти проведення в Києві подібного форуму. В результаті з'явилося повідомлення про мінування та була проведена евакуація людей. Люди – глядачі в залі - не приховували своїх емоцій, роздратування й розчарування.

"Цей світ створили мрійники. Безумці, в чиї мрії ніхто не вірив. – писали організатори заходу - Але все те велике, чим ми захоплюємося, колись було чиєюсь мрією".

27 лютого 2020 року засновник Taryan Group Артур Мхітарян зібрав на одній сцені Палацу спорту великих мрійників. "Вони створювали масштабні проекти, ставили спортивні рекорди, будували неймовірні будівлі та своєю творчістю надихнули тисячі людей", - йшлося в анонсі.

Серед ТОП-спікерів були заявлені:

Артур Мхітарян, засновник Taryan Group;

Роберт Грін, автор світових бестселерів, серед яких "48 законів влади";

Ахмед Бін Байат, бізнесмен та державний діяч;

Алла Клименко, ведучий лайф-тренер, коуч, мотиваційний спікер;

Ярослава Гресь, співзасновник Gres Todorchuk PR;

Андрій Федорів, підприємець, маркетолог, засновник Fedoriv Group;

Леонід Кравчук, перший Президент України;

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу.

Ведуча форуму – Маша Єфросиніна. Середня вартість квитка на форум становила 6 500 гривень.

Ідея Dream BIG Forum полягала в тому, щоб спікери поділилися своїми мріями, знаннями та мотивацією до нових звершень, натхненням і навичками, щоб запалювати інших та допомогти наблизитися до своєї мрії. "Тому що світ змінюють люди, які мріють і вірять, що можуть його змінити!" - вважають організатори.

Правоохоронці розшукують "мінерів".