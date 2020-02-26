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26 лютого 2020, середа, 19:31 3
Суспільство 2020-02-26T22:00:03+02:00
Українські Новини
Через коронавірус на лінії розмежування з ОРДЛО введуть санітарні заходи

Через коронавірус на лінії розмежування з ОРДЛО введуть санітарні заходи

Ольга Фандорина
Маска. Коронавірус. Китай. Фото: freepik
Маска. Коронавірус. Китай. Фото: freepik

На кордоні з тимчасово окупованими територіями Донбасу українська сторона введе додаткові заходи санітарної безпеки через поширення коронавіруса. Про це прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми і представник України в Тристоронньої контактної групи Дарка Оліфер написала на своїй сторінці в Facebook.

"Розпочато обговорення модальностей прийняття рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса", - написала прес-секретар.

Також вона зазначила, що українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону

Нагадаємо, що ТКГ обговорила загрозу поширення коронавіруса.

Тим часом українця в Китаї перевіряють на коронавірус через високу температуру.

 
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