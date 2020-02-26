ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу екс-генпрокурора Віктора Шокіна. Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГБР. "Справу відкрили за рішенням Печерського суду, який зобов'язав це зробити", - сказав він. За його словами, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого. Справа відкрита за фактом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу. При цьому, в фабулою справи не зазначено прізвище Байдена, тільки те, що це громадянин США. Як повідомляли Українські Новини, раніше Нацполіція повернула в ГБР заяву Шокіна про втручання в його роботу екс-віце-президента США Байдена. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.