підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 18:12 16
Судова влада 2020-02-26T19:30:02+02:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

Ольга Фандорина
ДБР, Втручання, Джо Байден, Віктор Шокін
Джо Байден і Шокін. Фото: Новий Час
Джо Байден і Шокін. Фото: Новий Час

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГБР.

"Справу відкрили за рішенням Печерського суду, який зобов'язав це зробити", - сказав він.

За його словами, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого.

Справа відкрита за фактом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу.

При цьому, в фабулою справи не зазначено прізвище Байдена, тільки те, що це громадянин США.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Нацполіція повернула в ГБР заяву Шокіна про втручання в його роботу екс-віце-президента США Байдена.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

Більше новин про: ДБР Втручання Джо Байден Віктор Шокін

Київський нотаріус підробляв судові постанови і зн...
Суд дозволив ДБР вилучити секретні документи про в...
НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злоч...
Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов...
ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні
Новини
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба
Слідом за дівчиною з собакою ще один українець попросив про евакуацію з Уханя 19:29
"Там МикілаЯнич у Москві без діла": Соцмережі обговорюють можливе призначення Тігіпка на посаду прем'єра 19:10
Бородянський відзвітував про свою зарплату. Сума не збігається з даними Кабміну 18:27
ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна 18:12
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні 18:11
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
НБУ ввів в обіг нову банкноту 10:05
більше новин
У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok