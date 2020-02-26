Через коронавірус в аеропорту і морпортах Миколаєва посилюють заходи безпеки

Поки Державна прикордонна служба ввела перевірку температури тіла пасажирів на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею, міжнародний аеропорт і морпорти Миколаєва посилили заходи безпеки через коронавіруса.

Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації, посилаючись на результати брифінгу із журналістами у середу, передають Українські Новини.

Людей, які приїжджають до міста, будуть оглядати і вимірювати їм температуру.

Брати можливих хворих планує обласна інфекційна лікарня.

Директор аеропорту "Миколаїв" зазначив, що в разі підозри на наявність коронавирусу, доведеться ізолювати всіх пасажирів літака (до 189 осіб).

Як повідомляли Українські Новини, ніхто з пасажирів, що прилетіли в аеропорт "Київ" і "Бориспіль", у тому числі з Італії, не відмовився від вимірювання температури тіла.

У Львівській області влада скасувала всі масові заходи через загрозу розповсюдження епідемії коронавірусу COVID-19.