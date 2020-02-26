В Україні за останній тиждень від грипу померли 10 осіб

Епідпоріг захворювання на грип у Києві знизився на 5%. За словами МОЗ, у 9 навчальних закладах столиці частково зупинили заняття. З жовтня 2019 року 48 осіб померли від ускладнень грипу, при цьому, за минулий тиждень (з 17 по 23 лютого) зареєстровано десять летальних випадків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 217,459 тис. осіб, з них 61,3% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 тис. населення, що на 19,3% більше епідемічного порогу по Україні.

Згідно з повідомленням, в країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в місті Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ.

У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого Україна ввела перевірку температури тіла пасажирів з усіх країн із зафіксованими випадками коронавіруса.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання коронавірусом.

20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземними громадянами приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".

Эвакуированые поміщені на карантин в медцентр "Нові Санжари" Полтавської області.