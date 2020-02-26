підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
  • Новини
  • Прес-центр
  • 27.02.20 11:00 Прес-конференція "Як ми перемогли корупцію в найвищих ешелонах влади"
26 лютого 2020, середа, 12:34 10
Прес-центр 2020-02-26T13:30:02+02:00
Українські Новини
27.02.20 11:00 Прес-конференція "Як ми перемогли корупцію в найвищих ешелонах влади"

27.02.20 11:00 Прес-конференція "Як ми перемогли корупцію в найвищих ешелонах влади"

Алина Заика

27 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Як ми перемогли корупцію в найвищих ешелонах влади".

Спікер:

  • Нескоромний Дмитро Анатолійович, перший заступник Голови Служби безпеки України, начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

 
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова
Новини
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова 13:52
Разумков посварився із Зеленським. Президент запропонував звільнитися, — ЗМІ 13:50
НБУ обвалив гривню: офіційний курс нацвалюти на четвер 13:49
Бойко в чернігівській гімназії назвав дикістю закон про середню освіту 13:34
Кабмін перевів студентів, що проживають на лінії зіткнення, на соцстипендії 13:28
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Агітаційні матеріали проти Юлії Світличної Фото: Facebook
"Слуги народу" платили по 500 гривень за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст 14:45
більше новин
Закриті школи, напівпорожні магазини, але буси в Україну їздять: що розповідають в Італії про коронавірус 14:38
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
більше новин
Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok