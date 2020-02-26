27.02.20 11:00 Прес-конференція "Як ми перемогли корупцію в найвищих ешелонах влади"

27 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Як ми перемогли корупцію в найвищих ешелонах влади". Спікер: Нескоромний Дмитро Анатолійович, перший заступник Голови Служби безпеки України, начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх