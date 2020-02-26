Субвенції з держбюджету вкрай недостатньо на ремонт і будівництво доріг місцевого значення, - Колихаєв

Народний депутат України Ігор Колихаєв запропонував визначити на законодавчому рівні додаткові джерела наповнення територіальних дорожніх фондів, які будуть спрямовані на будівництво і ремонт місцевих доріг.

Зокрема, народний обранець зареєстрував у парламенті проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів (реєстр. №2779) та проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів (реєстр. №2780). Обидва законопроекти системно пов'язані між собою і вносяться на розгляд парламенту одночасно. Про це депутат повідомив у коментарі журналістам.

За підрахунками експертів, для якісного ремонту всіх доріг в Україні за 10 років, потрібно щороку виділяти щонайменше 100 мільярдів гривень.

Ініціатор законопроектів Ігор Колихаєв зазначив, що субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг місцевого значення вкрай недостатньо для їх ремонту навіть у мінімальних обсягах.

Саме тому депутат запропонував парламенту законопроекти про додаткові джерела наповнення територіальних дорожніх фондів, якими передбачено перерозподіл джерел доходів із загального фонду державного та місцевих бюджетів на користь спеціального фонду місцевих бюджетів.

"Ухвалення законопроектів дозволить щорічно акумулювати у територіальних дорожніх фондах понад 50,2 млрд гривен. Зокрема, на рівні обласних бюджетів може надійти близько 34,0 млрд гривень, а на рівні міських, селищних та сільських бюджетів, а також бюджетів ОТГ може надійти близько 16,2 млрд гривень. Отже, якщо у 2020 році до територіальних дорожніх фондів спрямовується лише субвенція з держбюджету у обсязі 22,17 млрд грн., то з ухваленням цих законопроектів щорічні обсяги територіальних дорожніх фондів зростуть до 50,2 млрд грн., або у 2,2 рази", – зауважив Ігор Колихаєв.

За словами мера м. Нова Каховка, кандидата економічних наук Володимира Коваленко, наприкінці 2017 року Укравтодором передано до сфери управління облдержадміністрацій 118,2 тис. км доріг (в тому числі 53,8 тис. км обласних і 64,4 тис. км районних), що склало майже 71% із наявних до того на балансі Укравтодору доріг.

"Зрозуміло, що субвенції з Державного бюджету абсолютно не вистачає навіть на мінімальні потреби ремонту та будівництва доріг у кожній, без виключення, області. В об'єднаних територіальних громадах та містах взагалі склалася скрутна ситуація, адже вони позбавлені будь-яких власних джерел для формування дорожніх фондів. Тому для кожної області є дуже актуальними законодавчі ініціативи Ігоря Колихаєва, які вирішують проблему фінансового наповнення територіальних дорожніх фондів. Ухвалення цих законопроектів дасть місцевим громадам реальні та стабільні ресурси для реалізації локальних стратегій з будівництва та ремонту місцевих доріг", – сказав Володимир Коваленко.

Варто також відмітити, що на сьогодні свою підтримку законодавчим ініціативам Ігоря Колихаєва вже висловила низка профільних галузевих асоціацій, а самі законопроекти вивчаються експертами відповідних парламентських комітетів.