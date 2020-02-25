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25 лютого 2020, вівторок, 13:47 191 Документ
Судова влада 2020-02-25T16:30:03+02:00
Українські Новини
Угода з окупантами: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в аннексированном Криму, – ЗМІ

Угода з окупантами: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в аннексированном Криму, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
НАБУ, Земельна ділянка, декларація про доходи, Артем Ситник
Артем Ситник. Фото: Українське Фото
Артем Ситник. Фото: Українське Фото

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не вказав у декларації про доходи скандальний факт угоди на окупованій території в Криму. Сім'я "антикорупціонера" переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи підтверджують факт угоди, що зареєстрована російською владою.

Редакція видання звернулася до Державного бюро розслідувань (ДБР) з повідомленням про скоєння Ситником правопорушення, яке пов'язане з недостовірним декларуванням доходів (ст. 366-1 Кримінального кодексу України), що загрожує директору НАБУ позбавленням волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади.

"Обозреватель" опублікував копії документів, що підтверджують здійснення угоди в окупованому Криму сім'єю Артема Ситника. Йдеться про ділянку Б-65 (кадастровий №8536900000:07:001:0226) в садовому товаристві "Міраж" в Нахімовському районі Севастополя, який його дружина оформила на себе за російським законодавством (новий, російський кадастровий №91:04:007001:139), і продала за 900 тис. російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дала доручення на право відчуження майна громадянці Російської Федерації (РФ) Небивайловій. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження вказаної ділянки, що також підтверджується документально.

1 серпня 2017 року реєстраційними органами РФ у м. Севастополь незаконно зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі. У той же день Ситники через посередника продали ділянку за 900 тис. російських рублів (продавець - Ситник Г.М.), з яких 6 600 російських рублів сплатили в російський бюджет у вигляді мита. Фактично ж ділянка була продана ще дорожче - за 2 млн російських рублів, що випливає з розміщених оголошеннях про продаж. Ані в декларації дружини Ситника, ані в декларації самого Артема Ситника операції по відчуженню нерухомості та отриманні грошей від її продажу у визначені нормами закону терміни відображені не були, як й не були сплачені податки в Україні.

Раніше головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Ситника Микола Надейко розповів, як зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму. Ці люди привезли гроші за продану земельну ділянку, ночували у Ситника, і він же відвозив цих посередників до аеропорту.

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