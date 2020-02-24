"Слуги народу" платили по 500 грн за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст

У 179 окрузі на довиборах до Верховної Ради зафіксовано розповсюдження "чорної" агітпродукції проти Юлії Світличної. Можливими замовниками є представники "Слуги народу". Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши відповідні відео та фото матеріали.

За даними КВУ, в останні дні його волонтерами було зафіксовано розповсюдження так званої "чорної" агітпродукції проти одного з кандидатів.

"Фейкові листівки з підробленими вихідними даними намагались розповсюджувати у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах округу. Проте таких "агітаторів" було схоплено на гарячому, а правопорушенням вже займається національна поліція", – зазначив Кошель.

Гендиректор КВУ повідомив, що перелякані "листоноші" вже розповіли правоохоронцям і журналістам про можливих замовників та скільки грошей запропонували.

"Обіцяно 500 грн. начебто представниками партії "Слуга Народу". У розпорядженні КВУ з’явилось відео та фото з самого місця подій", – написав Кошель.

З наданих КВУ відео та фото матеріалів випливає, що "чорна" агітація поширювалася проти кандидата у депутати Юлії Світличної. Кошель нагадав, що "чорнуха" – це реальний злочин, за який можливе покарання до 3 років позбавлення волі.

Також КВУ закликало усіх виборців 179 округу надсилати йому усі відомі факти незаконної або сумнівної агітації.

Раніше у Комітеті виборців України заявили про використання у 179 окрузі іншої брудної технології – висунення клону. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної.