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24 лютого 2020, понеділок, 12:43 16
Силові структури 2020-02-24T13:23:30+02:00
Українські Новини
НАБУ допитало Ахметова в справі про плівки екс-депутата Ради Онищенко

НАБУ допитало Ахметова в справі про плівки екс-депутата Ради Онищенко

Елизавета Кесельман
Рінат Ахметов, НАБУ, Олександр Онищенко
Рінат Ахметов. Фото: liga.nett
Рінат Ахметов. Фото: liga.nett

Національне антикорупційне бюро допитало олігарха Ріната Ахметова в рамках справи про плівках колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний), екстрадицію якого засекретили в Офісі генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він був допитаний в рамках справи про плівках Онищенко", - повідомив співрозмовник.

За його словами, Ахметова викликали на допит, так як на плівках Онищенко екс-Президент Петро Порошенко згадував олігарха.

Ахметова допитали як свідка 11 лютого.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Ахметов вже допитувався в рамках цієї справи.

НАБУ готове перевірити оприлюднену Онищенко запис нібито розмови з Порошенком про екс-міністра екології Злочевском за умови отримання оригіналів.

У листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенко.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

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