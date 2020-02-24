НАБУ допитало Ахметова в справі про плівки екс-депутата Ради Онищенко

Національне антикорупційне бюро допитало олігарха Ріната Ахметова в рамках справи про плівках колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний), екстрадицію якого засекретили в Офісі генпрокурора. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Він був допитаний в рамках справи про плівках Онищенко", - повідомив співрозмовник. За його словами, Ахметова викликали на допит, так як на плівках Онищенко екс-Президент Петро Порошенко згадував олігарха. Ахметова допитали як свідка 11 лютого. Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Ахметов вже допитувався в рамках цієї справи. НАБУ готове перевірити оприлюднену Онищенко запис нібито розмови з Порошенком про екс-міністра екології Злочевском за умови отримання оригіналів. У листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенко. Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку. За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.