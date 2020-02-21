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21 лютого 2020, пʼятниця, 08:14 42
Президент 2020-02-21T08:52:07+02:00
Українські Новини
Зеленський особисто зателефонував дівчині, яка залишилася з-за собаки в Ухані

Зеленський особисто зателефонував дівчині, яка залишилася з-за собаки в Ухані

Ярина Вацяк
евакуація українців з Уханя, Коронавірус, Володимир Зеленський, Анастасія Зінченко

Українці Анастасії Зінченко, яка залишилася в Ухані через те, що їй не дозволили взяти з собою на спецрейс собаку, особисто зателефонував президент Володимир Зеленський  і пообіцяв знайти спосіб, щоб повернути її додому.

Відео розмови з Зеленським дівчина опублікувала на своъй сторінці у соцмережі Instagram.

"Мені зателефонував президент України Володимир Зеленський. Підбадьорив мене і пообіцяв допомогти у вирішенні моєї проблеми", - написала вона.

"Я знаю, що ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Ми вас там не залишимо, я вирішив особисто вам зателефонувати, тому що це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо сили і засоби і обов'язково вас повернемо", - сказав Зеленський.

 
 
 
 
 
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Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Як повідомляли Українські Новини, українці, яка не змогла вилетіти з собакою додому, посольство пообіцяло надати допомогу.

За непідтвердженими даними Росія може евакуювати та залишити в себе на карантин українку Анастасію Зінченко, яка не змогла вилетіти в Україну до росії, тому що на борт відмовилися взяти її собаку.

В четвер Україна евакуювала з Уханя 45 українців і 27 іноземців.

 

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