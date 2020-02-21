Плануємо свято. Чи буде вихідний на 8 Ммарта в Україні в цьому році

Першим великим святом, яке відсвяткують навесні 2020 року, стане 8 березня, Міжнародний жіночий день. Традиційно в цей день проходять марші за права жінок, а останнім часом вихідний день хочуть зробити робочим. Українські Новини дізнавалися, чи не відмінять свято в 2020 році.

Про скасування вихідного дня 8 березня заговорили в 2017 році. Пропонувалося змінити концепцію свята за надмірно радянські традиції і більше не робити цей день вихідним.

Проте в 2020 році Міністерство соціальної політики знову залишило цей день в числі державних свят. Так що 8 березня знову буде вихідним днем.

У цьому році Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня. Так що другі вихідні цієї весни будуть довгими: відпочиваємо з суботи, 7 березня, по понеділок, 9 березня.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з Міжнародним жіночим днем "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів.

У минулому році з нагоди Міжнародного жіночого дня в різних країнах світу пройшли демонстрації і марші за права жінок.