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21 лютого 2020, пʼятниця, 06:47 18
Lifestyle 2020-02-21T14:30:06+02:00
Українські Новини
Плануємо свято. Як будуть відпочивати українці на 8 березня

Плануємо свято. Як будуть відпочивати українці на 8 березня

Кира Молчанова
свято, Міжнародний жіночий день, Вихідні 2020, 8 березня
8 березня. Фото: Pixabay
8 березня. Фото: Pixabay

Першим великим святом, яке відсвяткують навесні 2020 року, стане 8 березня, Міжнародний жіночий день. Традиційно в цей день проходять марші за права жінок, а останнім часом вихідний день хочуть зробити робочим. Українські Новини дізнавалися, чи не відмінять свято в 2020 році.

Про скасування вихідного дня 8 березня заговорили в 2017 році. Пропонувалося змінити концепцію свята за надмірно радянські традиції і більше не робити цей день вихідним.

Проте в 2020 році Міністерство соціальної політики знову залишило цей день в числі державних свят. Так що 8 березня знову буде вихідним днем.

У цьому році Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня. Так що другі вихідні цієї весни будуть довгими: відпочиваємо з суботи, 7 березня, по понеділок, 9 березня.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з Міжнародним жіночим днем "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів.

У минулому році з нагоди Міжнародного жіночого дня в різних країнах світу пройшли демонстрації і марші за права жінок.

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