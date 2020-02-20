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20 лютого 2020, четвер, 22:54 3
Суспільство 2020-02-20T22:55:45+02:00
Українські Новини
Прийняла рішення: Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з евакуйованими українцям у Нових Санжарах

Прийняла рішення: Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з евакуйованими українцям у Нових Санжарах

Валерия Драгомирова
МОЗ, Евакуація українців з Китаю, Зоряна Скалецька, Нові Санжари
Скалецька. Фото: МОЗ
Скалецька. Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що проведе два тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими з китайського Уханя українцями. Про це вона написала на сторінці Facebook.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації", – написала вона.


Скалецька зазначила, що проведе цей час в тих же умовах і в тому ж приміщенні, що й евакуйовані з Уханя громадяни.

"Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і неприйняття, негатив і агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодилися провести в ізоляції два тижні для безпеки всіх нас", – зазначила вона.

Вона також висловила сподівання, що її вчинок буде сприяти заспокоєнню ситуації і примиренню.

Вона подякувала екіпажу літака, медикам і всій команді, що евакуює українців з Уханя, за те, що вони погодилися здійснити евакуацію і провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, 9 поліцейських постраждали під час заворушень в Нових Санжарах Полтавської області.

Правоохоронці відкрили справу за ст. 294 і ч 2, ст 345 (масові заворушення, погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) Кримінального кодексу.

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