Прийняла рішення: Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з евакуйованими українцям у Нових Санжарах

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що проведе два тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими з китайського Уханя українцями. Про це вона написала на сторінці Facebook.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації", – написала вона.



Скалецька зазначила, що проведе цей час в тих же умовах і в тому ж приміщенні, що й евакуйовані з Уханя громадяни.



"Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і неприйняття, негатив і агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодилися провести в ізоляції два тижні для безпеки всіх нас", – зазначила вона.



Вона також висловила сподівання, що її вчинок буде сприяти заспокоєнню ситуації і примиренню.



Вона подякувала екіпажу літака, медикам і всій команді, що евакуює українців з Уханя, за те, що вони погодилися здійснити евакуацію і провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.



Як повідомляли Українські Новини, 9 поліцейських постраждали під час заворушень в Нових Санжарах Полтавської області.



Правоохоронці відкрили справу за ст. 294 і ч 2, ст 345 (масові заворушення, погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) Кримінального кодексу.