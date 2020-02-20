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20 лютого 2020, четвер, 13:44 2
Політика 2020-02-20T15:31:51+02:00
Українські Новини
Мити руки і провітрювати приміщення. Медики розповіли, як не захворіти на грип

Мити руки і провітрювати приміщення. Медики розповіли, як не захворіти на грип

Кира Молчанова
Грипп, Центр громадського здоров’я України, ГРВІ
Грип. Фото: Pixabay
Грип. Фото: Pixabay

З початку епідеміологічного сезону було зареєстровано 40 лабораторно підтверджених летальних випадків від ускладнень грипу. Поки ВОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу, у Центрі громадського здоров'я України дали інструкцію, як не захворіти на грип.

У повідомленні йдеться, що з 1 жовтня від грипу вакцинувалися 237 120 людини, тоді як за весь попередній епідсезон щеплення зробили 161 543 людини.

протягом 7-го тижня на ГРВІ захворіло 245 055 осіб, з них 61% — діти до 17 років.

Під час минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців. Зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальні випадки внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.

Лікарі нагадали, що у хворих на грип високий ризик отримати ускладнення. Найпоширеніше з них — це пневмонія, яка може за 4-5 днів призвести до летального результату.

Фото: Центр громадського здоров'я Фото: Центр громадського здоров'я

Фахівці рекомендують при перших ознаках захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °С і більше, кашель, в окремих випадках — блювота і діарея) відразу звернутися до сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями в Києві збільшилась на 26,1% до 9 176 осіб в період з 27 січня по 2 лютого.

До цього медики дали поради, як не переплутати симптоми грипу та ГРВІ.

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