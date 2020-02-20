Люди, які не можуть купити або орендувати квартиру, отримають доступне соцжитло, - Соколовська

Соціальне житло Кабінет Міністрів зробив доступнішим.

Про це повідомили пресслужбы Міністерства соціальної політики, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики і прийняв постанову, яка зробить соціальне житло більш доступним", - йдеться в ньому.

За словами міністра соціальної політики Юлії Соколовської, особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для придбання або оренди житла дохід, будуть взяті на соціальний квартирний облік і надалі зможуть отримати соціальне житло.

У повідомленні наголошується, що основні зміни стосуються громадян, для яких соціальне житло є єдиним місцем проживання і середньомісячний сукупний дохід яких менший від величини усередненої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму, а також внутрішньо переміщених осіб, які не мають житла або житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Росії.

До прийняття відповідних змін соціальне житло залишалося недоступним через невідповідність норм чинного законодавства вимогам ринку.

Соколовська зазначила, що це відбувалося через те, що середньомісячний сукупний дохід громадян має бути менше, ніж величина усередненої вартості оренди житла в гуртожитку та прожиткового мінімуму, тому громадяни за наявності доходу в сумі мінімальної зарплати або мінімального розміру пенсії не могли бути взятими на соціальний квартирний облік.

Зокрема, постанова передбачає зміну розрахунку розміру плати за оренду житла.

Так, розмір орендної плати буде розраховуватися шляхом множення мінімального розміру плати за оренду 1 кв. м загальної площі квартири або житлового будинку на мінімальну норму забезпечення житлом, а не 1 кв. м кімнати в гуртожитку на мінімальну норму забезпечення житлом.

Як повідомляли Українські Новини, у звіті уряду за 2019 рік зазначається, що Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сім'ям у 2020 році та 4,6 тис. сім'ям — за період 2021-2024 роки.

До цього у "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" заяви, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.