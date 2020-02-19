Чиновник часів Януковича визнав зв'язок з Philips в скандалі з тендером для "Мистецького Арсеналу", - ЗМІ

Колишній директор комунального підприємства "Київміськсвітло" Андрій Швець заперечує факт можливої корупційної оборудки його приватній компанії "Комплекс-В" з "Мистецьким Арсеналом".

Про це Швець заявив у коментарі журналісту видання "Большой Киев" через кілька днів після публікації відповідного розслідування інформаційним агентством "ИнфоНьюз".

Компанія "Комплекс-В" колишнього керівника столичного комунального підприємства "Київміськсвітло", який за часів президентства Віктора Януковича підозрювався правоохоронцями в корупційних зв'язках з компанією олігарха Сергія Курченка і сина ексгенпрокурора Артема Пшонки, в 2018 році виграла тендер на поставку деталей для державного підприємства "Мистецький Арсенал".

Як раніше писав "БК", журналісти виявили, що тендер на 94,3 млн грн може мати ознаки корупції. Зокрема, документацію до нього готував майбутній переможець – все той же "Комплекс-В". А щоб виключити конкуренцію, крім модифікації обладнання укладачі тендерних умов також прописали марку конкретного виробника, модель і навіть товарні артикули.

У причетності до корупційної схеми на десятки мільйонів гривень підозрюються низку відомих брендів, зокрема Philips, інтереси якого представляла компанія "Комплекс-В". Завдяки виграному тендеру, нідерландський виробник зміг заробити на держкомпанії близько 10 млн грн.

Через кілька днів після публікації скандального розслідування Андрій Швець погодився прокоментувати ситуацію журналісту "БК".

"Звичайно, пам'ятаю, цей тендер... Ну ви знайшли самих головних корупціонерів. Я вас вітаю з цим... Який ви хочете від мене коментар? Якісь журналісти щось пишуть собі, припускають. Тому прапор їм в руки! Хай пишуть! Реагувати на це я не збираюся зовсім. Мені це не цікаво. Ця історія – у неї ще й Philips вплели – просто смішна... Відносини з компанією Philips? Найбезпосередніші партнерські... Що ви хочете, щоб я конкретизував? Компанія Philips – виробник світлотехнічного обладнання світового рівня. Наша компанія – інсталятор, яка робить проєктування, монтаж, доставка. Які в нас можуть бути стосунки? Ми представляємо не тільки інтереси цієї компанії", – заявив Андрій Швець.

Публікацію журналістського розслідування про можливу корупцію на держзакупівлі з боку іноземного бізнесу викликала резонанс у соцмережах. Зокрема, відомий блогер Богдан Мірошников публічно адресував запитання компанії Philips про її ймовірну участь у скандальному тендері.

Нідерландський виробник поки не коментував ситуацію.