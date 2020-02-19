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19 лютого 2020, середа, 15:57 10
Силові структури 2020-02-19T17:45:02+02:00
Українські Новини
В річницю Майдану "беркутівці" вшанували пам'ять загиблих міліціонерів

В річницю Майдану "беркутівці" вшанували пам'ять загиблих міліціонерів

Сергій Паламаренко
Олександр Горошинський, Беркут, МВС України, Загиблі міліціонери, Річниця Євромайдану
Вшанували пам'ять загиблих міліціонерів. Фото: Facebook
Вшанували пам'ять загиблих міліціонерів. Фото: Facebook

Адвокат Олександр Горошинський повідомив, що 19 лютого 2020 року в річницю трагічних подій на Майдані колишні співробітники підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" вшанували пам'ять загиблих міліціонерів.

Про це адвокат повідомив на своїй сторінки у соціальній мережі Facebook.

"Співробітники ПМОП "Беркут" вшанували пам'ять загиблих міліціонерів. В єдності сила!" - написав Горошинський.

Сьогодні ветерани Міністерства внутрішніх справ (МВС) України зібралися біля пам'ятника Загиблим співробітникам міліції, на якому напис свідчить: "Мужності, вірності, героїзму працівників МВС України".

Зазначимо, 9 лютого ЗМІ опублікували список прізвищ майже 1 000 постраждалих силовиків на Майдані. У ньому зазначені усі міліціонери, які були поранені або травмовані на Майдані (із зазначенням дати та причини). Документ демонструє масштаби насильства проти співробітників правоохоронних органів - як вбивали й калічили міліціонерів у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, 8 лютого двоє колишніх "беркутівців" Сергій Тамтура та Олександр Маринченко повернулися в Україну після обміну полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого 2014 року МВС України ліквідувало спецпідрозділ "Беркут".

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