Начальника Бердянського морпорту підозрюють у нанесенні 2,5 млн гривень збитків

Національний антикоррупциооное бюро повідомило начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт" (Запорізька область) про підозру у нанесенні 2,5 млн гривень збитків підприємству.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"19 лютого 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили начальнику державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України), наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків ДП. Посадовця затримано", - сказано в ньому.

Також наголошується, що були затримані ще троє осіб, причетних до скоєння злочину.

На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Йдеться про заступника начальника підприємства, інженера, екс-керівника комерційної компанії.

Слідство встановило, що зазначені особи протягом 2018 - початку 2019 року організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційної компанії кошти за фактично не поставлене обладнання.

В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Зазначено, що розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з лютого 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу.

Це вже не перший виступ портовиків проти Вецкаганса. Так, на мітингу в Одесі 28 листопада портовики підписали звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням звільнити в. о. голови АМПУ.

Виходець з Латвії Райвіс Вецкаганс був призначений в. о. глави АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і голови правління Riga Container Terminal.