підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 лютого 2020, середа, 15:55 3
Силові структури 2020-02-19T15:59:27+02:00
Українські Новини
Начальника Бердянського морпорту підозрюють у нанесенні 2,5 млн гривень збитків

Начальника Бердянського морпорту підозрюють у нанесенні 2,5 млн гривень збитків

Елизавета Драбкина
НАБУ, Морпорт, Державні збитки
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національний антикоррупциооное бюро повідомило начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт" (Запорізька область) про підозру у нанесенні 2,5 млн гривень збитків підприємству.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"19 лютого 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили начальнику державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України), наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків ДП. Посадовця затримано", - сказано в ньому.

Також наголошується, що були затримані ще троє осіб, причетних до скоєння злочину.

На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Йдеться про заступника начальника підприємства, інженера, екс-керівника комерційної компанії.

Слідство встановило, що зазначені особи протягом 2018 - початку 2019 року організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційної компанії кошти за фактично не поставлене обладнання.

В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Зазначено, що розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з лютого 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу.

Це вже не перший виступ портовиків проти Вецкаганса. Так, на мітингу в Одесі 28 листопада портовики підписали звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням звільнити в. о. голови АМПУ.

Виходець з Латвії Райвіс Вецкаганс був призначений в. о. глави АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і голови правління Riga Container Terminal.

Більше новин про: НАБУ Морпорт Державні збитки

Евакуйованих з Уханя українців оточать подвійним кільцем охорони та знезараження
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців
Новини
Податкова заперечує інформацію про введення податку за переказ на карту 16:08
Начальника Бердянського морпорту підозрюють у нанесенні 2,5 млн гривень збитків 15:55
Кривоніс розкритикував держоборонзамовлення і закликав Зеленського не затверджувати його 15:34
Торгівлю необробленою деревиною перевели на електронні аукціони 15:30
НАБУ відкриє справу проти Нефьодова 15:24
більше новин
МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю 16:20
Найстрашніший вірус у світі – це паніка, - Зоряна Скалецька 18:11
Очільник закарпатської прокуратури дискредитує правоохоронну систему, - звернення правозахисників до Генпрокурора 09:01 Документ
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис доларів 10:09
Zagoriy Foundation проведе конференцію за участю засновниці руху Giving Tuesday 13:49
більше новин
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада 09:09
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів 17:13
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
Кабмін витратив 84 тис. гривень на звіт про свою роботу 22:10
більше новин
Загострення на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok