Бойовики намагалися перейти лінію розмежування, - штаб ООС

Бойовики намагалися перейти лінію розмежування на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини. "Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та зробили спробу просування через лінію розмежування", - сказано в ньому. За станом на даний момент йде бій. В результаті обстрілу бойовиків українські захисники зазнали втрат. Наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил дають адекватну відповідь супротивникові, бойовикам наноситься вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються. Також бойовики атакували позиції підрозділів ООС поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Противник веде обстріл з українським військовим з забороненого "мінськими угодами" озброєння. Бойовики застосовують міномети калібру 120 мм, ведуть вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Як повідомляли Українські Новини, бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на ділянках розведення сил. Військові ООС затримали бойовика, навідник-оператор дав свідчення про злочини окупантів.