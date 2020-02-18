Бойовики намагалися перейти лінію розмежування, - штаб ООС

Бойовики намагалися перейти лінію розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та зробили спробу просування через лінію розмежування", - сказано в ньому.

За станом на даний момент йде бій.

В результаті обстрілу бойовиків українські захисники зазнали втрат.

Наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил дають адекватну відповідь супротивникові, бойовикам наноситься вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності.

Втрати противника уточнюються.

Також бойовики атакували позиції підрозділів ООС поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Противник веде обстріл з українським військовим з забороненого "мінськими угодами" озброєння.

Бойовики застосовують міномети калібру 120 мм, ведуть вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на ділянках розведення сил.

Військові ООС затримали бойовика, навідник-оператор дав свідчення про злочини окупантів.