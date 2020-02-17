підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 лютого 2020, понеділок, 15:39 180 Відео
Транспорт 2020-02-17T15:44:21+02:00
Українські Новини
В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт

В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт

Тетяна Зотова
Дмитро Гончарук, Асоціація
Дмитро Гончарук. Фото: youtube.com
Дмитро Гончарук. Фото: youtube.com

З 20 грудня 2019 року в Україні більше неможливо внести у техпаспорт автомобіля неякісне або застаріле газобалонне обладнання. Всі машини з установками скрапленого газу проходитимуть ретельну експертизу та випробування у спеціальних лабораторіях, а після цього отримуватимуть сертифікат відповідності технічним нормам.

Про це розповів у сюжеті "Надзвичайних Новин" на телеканалі ICTV Президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" (АБЕТ) Дмитро Гончарук.

За його словами, раніше задля економії автовласники погоджувалися встановлювати газобалонне обладнання на сумнівних станціях техобслуговування. Якщо раніше вони мали право видавати Акти технічної експертизи на своє ж обладнання, то тепер дійсними є тільки сертифікати відповідності, які можна отримати лише від незалежного експерта органу сертифікації.

"На даний момент експертизу ГБО проводить виключно незалежний експерт органу сертифікації. Це відбувається у випробувальній лабораторії. Автовласник має бути переконаний, що у нього стоїть безпечне обладнання. Якщо орган сертифікації не підтверджує установку ГБО відповідно до технічної документації, водій повертається на СТО і абсолютно обґрунтовано у відповідності з Законом про захист прав споживачів вимагає виправити установку. Адже водіям часто ставлять дешеве та неякісне обладнання, наприклад, балони, у яких закінчився термін експлуатації. А люди про це навіть не здогадуються", - підкреслив Гончарук.

Як наголосив президент АБЕТ, система контролю за ГБО запрацювала з нового року і торкнеться лише тих автовласників, які щойно встановили газове обладнання та мусять внести зміни до техпаспорту протягом 10 днів. По всій території України вже діють більше 500 спеціальних лабораторій, де працюють сертифіковані спеціалісти. Адреси можна знайти на веб-сайті Міністерства інфраструктури України та в сервісних центрах Мыныстерства внутрышных справ.

Як зазначають водії в сюжеті "Надзвичайних Новин", більшість підтримує посилення контролю за установкою газобалонного обладнання. Адже несправне ГБО – це загроза для всіх: водія, пасажирів і навіть пішоходів, які можуть проходити повз небезпечного автомобыля під час вибуху або займання.

Більше новин про: Дмитро Гончарук Асоціація "Безпека експлуатації транспорту" Газобалонне обладнання автомобіля ГБО

Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт 15:39 Відео
У Раді відсутній консенсус щодо закону про скасування адвокатської монополії, - Німченко 15:25
У Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування, – ЗМІ 15:22
Черги в дитсадки скоротилися майже на 20 тис. дітей в 2019 15:10
Україна продасть 3 морських порти через збитковість 14:41
більше новин
В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт 15:39 Відео
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
Керівник Чорноморської митниці Щуцький назвав маніпуляцією звинувачення у корупції 11:37
При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію - депутат Кулініч 14:35
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok