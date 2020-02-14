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14 лютого 2020, пʼятниця, 19:02 5
Азія 2020-02-14T19:14:19+02:00
Українські Новини
У Північній Кореї по-своєму борються з коронавірусом: чиновника розстріляли за порушення карантину

У Північній Кореї по-своєму борються з коронавірусом: чиновника розстріляли за порушення карантину

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Північна Корея, розстріл
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Північній Кореї стратили чиновника, який порушив карантин через китайський коронавірус, від якого вже померло 1383 людини.

Про це повідомляє південнокорейське видання Dong-A Ilbo.

Повідомляється, що чиновник був з робочою поїздкою у Китаї, а після повернення його помістили в карантин. Однак він відвідав громадську лазню, після чого його затримали і розстріляли.

Підкреслюється, що офіційний Пхеньян не підтвердив факт страти чиновника.

Як повідомляли Українські Новини, влади в'єтнамській провінції Виньфук закрили на карантин комуну Шонлой, розташовану в 40 кілометрах від столиці країни - Ханоя. Рішення ухвалили 13 лютого, після того як стало відомо про шостий випадк зараження коронавірусом COVID-19 в сільськогосподарській комуні з 10-тисячним населенням, що складається з кількох сіл.

В цей же час вчені заявили, що раптова епідемія коронавіруса поступово починає зменшувати обороти в Китаї, оскільки в провінції Хубей з кінця січня було найнижче число випадків захворювання.

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