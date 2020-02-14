Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат"

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним підготовку до наступної зустрічі лідерів країн "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

У п'ятницю Зеленський провів телефонну розмову з Путіним.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час саміту "нормандському форматі" 9 грудня у Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

"Окремо Володимир Зеленський та Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації", - сказано в повідомленні.

Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) в Мінську (Білорусь) для реалізації досягнутих домовленостей.

Як повідомляли "Українські Новини", в Офісі президента України заявили, що попередня нормандська зустріч пройшла успішно.

Головним досягненням зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Москві назвали підписання Києвом зобов'язань по виконанню мінських угод.

Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені.