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14 лютого 2020, пʼятниця, 13:33 7
Силові структури 2020-02-14T14:15:02+02:00
Українські Новини
Отримував вказівки з "ДНР": в Павлогаді СБУ затримала інтернет-агітатора

Отримував вказівки з "ДНР": в Павлогаді СБУ затримала інтернет-агітатора

Кира Молчанова
СБУ, Пропаганда, Інтернет, Павлоград
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України затримала антиукраїнського інтернет-агітатора в місті Павлоград Дніпропетровської області, де нещодавно на шахті загинув робітник.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

СБУ блокувала діяльність пропагандиста, причетного до поширення матеріалів в Інтернеті в інтересах російських спецслужб.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що пропагандист періодично їздив до Росії у приватних справах і під час чергової поїздки він був завербований представниками спецслужб Росії.

Наголошується, що за завданням цих спецслужб чоловік поширював матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності України через заборонені в Україні соціальні мережі.

Під час обшуку в будинку пропагандиста правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують його протиправну діяльність.

Також агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і дискредитацію органів державної влади.

Вказівки пропагандист отримував через електронну переписку від "куратора", який представлявся співробітником "Міністерства держбезпеки" при угрупованні "ДНР".

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру, а також перевіряється версія про його причетність до мережі військової розвідки Росії.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня у Дніпропетровській області через несправність клапана в автоцистерні стався витік азоту.

Дніпровський апеляційний суд змінив вирок з 15 років позбавлення волі на довічне ув'язнення чоловіка, який убив жінку і влаштував вибух у багатоповерховому будинку в Павлограді (Дніпропетровська область) у вересні 2016 року.

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