Відповідальність за незаконне призначення Гнатюка має нести Верланов, - юрист

Інформація про безконкурсне призначення керівника Департаменту контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів Романа Гнатюка в ДПС має бути перевірена шляхом, щонайменше, призначення внутрішнього розслідування. Таку думку з приводу просування по кар'єрним сходам скандального податківця висловив юрист, засновник юридичної компанії "Центр конфліктології і права" Дмитро Ципін.

"Тут ми маємо справу із двома явищами. Перше – це державне управління, як вони мали право призначити когось на посаду ту чи іншу (без конкурсу)?

Це може бути службова перевірка, але наше законодавство у таких випадках дуже м'яке, і навіть якщо перевірка дасть результат, що це призначення не відповідає вимогам закону – це не означає автоматично, що ця людина (Гнатюк) має бути звільнена з посади.

Оскільки у неї є ще трудові та інші права, які вона точно реалізує. Тобто – можна притягнути до відповідальності ту людину, яка підписала наказ (керівник ДПС Верланов, - ред.) про переведення (без конкурсу) чи звільнення, але безпосередньо людину, яку працевлаштували, звільнити з тих підстав, що її не правильно призначили майже не можливо", - пояснив він.

Також, за словами Ципіна скандальне і безконкурсне призначення Гратюка на таку високу посаду в податкових органах, позбавила інших можливості претендувати на неї. І ця обставина дає право на судове оскарження рішення керівинка ДПС Верланова.

"... у нас має з'явитися скаржник, який хотів би цю посаду і чиї права були порушені. І буде людина, якщо вона знайдеться, яка подасть до суду і суд прийме таку заяву до розгляду, тоді може бути визнаний факт такого призначення незаконним", - каже адвокат.

За таких обставин Гнатюк підлягає звільненню, і на його місце обов'язково вже оголосять конкурс.

Нагадаємо, Роман Гнатюк був переведений на посаду директора акцизного департаменту з Мінфіну з посади завідувача сектору забезпечення роботи заступника міністра. Переведення відбулося без конкурсу, що порушує ЗУ "Про державну службу".

Окрім цього, персоною Гнатюка вже зацікавилися в НАЗК. Все через те, що чиновник приховує своє майно, оформлюючи його на батька-пенсіонера. Мова про декілька квартир і земельних ділянок.

Не дивлячись на відсутність достатнього задекларованого доходу, Гнатюк наприкінці минулого року придбав ще одну квартиру у Києві, вартість якої сягає понад 1 млн грн.

Також, на навчання свого сина в елітній столичній школі (180 тис. грн на рік), Гнатюк нібито витрачає понад 80% всього свого річного заробітку, маючи при цьому на утриманні непрацюючу дружину та ще одну дитину — доньку.

Всі ці факти свідчать про порушення закону України "про незаконне збагачення", хоч у відомстві Верланова до цього часу ані на порушника корупційних законів, ані на факт незаконного призначення Гнатюка й досі не відреагували.