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13 лютого 2020, четвер, 13:41 7
Суспільство 2020-02-13T15:00:03+02:00
Українські Новини
У ПЦУ заявили, що святий Валентин закоханим не протегує і запропонували відзначати свято влітку

У ПЦУ заявили, що святий Валентин закоханим не протегує і запропонували відзначати свято влітку

Ольга Фандорина
ПЦУ, Єпіфаній, свято, День Святого Валентина
Єпіфаній 5 січня 2019 в Стамбулі. Фото прес-служба Президента
Єпіфаній 5 січня 2019 в Стамбулі. Фото прес-служба Президента

Православна церква України розвіяла міф про Святого Валентина і закликає громадян святкувати День всіх закоханих 12 серпня. Про це прес-служба ПЦУ повідомила у Facebook.

У повідомленні говориться, що католики згадують пам'ять Валентина 14 лютого. Але не в загальному календарі, де в цей день вшановують святих Кирила і Мефодія, а в "Римському мартирологу", де вказані місцеві дні пам'яті. Православні відзначають цей день 12 серпня.

В ПЦУ також додали, що свято, яке відзначають 14 лютого як день закоханих, насправді "не відповідає фактам з реального життя святого Валентина".

"Згідно з однією з найпопулярніших легенд, святий Валентин "вінчав закохані пари незважаючи на заборону жорстокого імператора Клавдія II". Нібито правитель вважав, що чоловіки, які не мають дружин і дітей, будуть кращими воїнами. Однак ця легенда містить значну помилку в хронології подій, адже в часи життя святого Валентина в III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання" , - вказують в церкві.

Уточнюється, що тоді церква вважала законним той шлюб, який "укладається у відповідності з громадянським законом і який закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади".

"Варто також зауважити, що Папа Геласій канонізував святого Валентина у 496 році присвятив йому день пам'яті пам'ять 14 лютого. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб витіснити язичницьке свято, яке відзначалося у Римі в ті часи і супроводжувалося жертвоприношення на честь плідності і материнства. Тому масова культура, власне, поєднує пам'ять християнського святого з язичницькими мотивами, які були поширені раніше, а згодом перетворила це ще й в комерцію, спонукаючи купувати подарунки", - наголошується в повідомленні.

В ПЦУ вказують, що православною церквою вшановуються кілька святих з ім'ям Валентин. Ймовірно, що святий, який згадується в масовій культурі 14 лютого, відомий в церковному календарі святий Валентин Інтерамський (Італійський). Він, ймовірно, жив в італійському місті Терні в III столітті і був страчений 269 року.

"Ми, в Православній церкві України, закликаємо присвячувати істинної любові кожен день, виявляючи її до ближніх у своїх благих справах, замість того, щоб дарувати символічні матеріальні подарунки один раз в році", - повідомили в ПЦУ.

Тим часом, наближається День Святого Валентина-2020: найкращі вітання і валентинки для улюблених.

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