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12 лютого 2020, середа, 11:11 364
Економіка 2020-02-12T14:00:04+02:00
Українські Новини
Новий кодекс про банкрутство не працює через недобросовісних арбітражних керуючих. Мінюст бездіє, - журналіст

Новий кодекс про банкрутство не працює через недобросовісних арбітражних керуючих. Мінюст бездіє, - журналіст

Павло Твердохліб
Сергій Лямець, Яблуневий дар, Танк Транс, Тарас Барщовський, Дельта Банк, Кредит, Банкрутство
Сергій Лямець. Фото: facebook.com/anserua
Сергій Лямець. Фото: facebook.com/anserua

Для того, щоб виграти справу про банкрутство, бізнесмен Барщовський домігся призначення арбітражного керуючого, який діє в його інтересах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Лямець.

Він нагадав, що "яблучний олігарх" Тарас Барщовський, який взяв в "Дельта Банку" кредити на більш ніж 200 млн євро, намагається уникнути виплати зобов'язань за допомогою фіктивного банкрутства своїх підприємств. Однак таку справу складно виграти, якщо арбітражний керуючий - об'єктивний і неупереджений.

"Якщо ви не в курсі, арбітражні керуючі управляють майном підприємств, які стали банкрутами. Вони ключові фігури в процесах по стягненню проблемних боргів. Їх завдання - захистити інтереси тих, хто дав підприємству в борг. Тобто, кредиторів. Але арбітражні керуючі сформували цілий ринок корупційних послуг в синдикаті з "найчеснішими" суддями", - пише Лямець.

Журналіст підкреслив, що раніше борги "Дельта Банку" були в розпорядженні Фонду гарантування вкладів, що дозволяло Барщовському легко уникати сплати кредиту. Однак потім борги викупила приватна фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", яка вимагає від бізнесмена виплати за зобов'язаннями.

"Барщовський не розгубився. І призначив свого арбітражного керуючого. Для цього потрібно трохи занести судді, який призначає керуючого. І ось, відбувається просте чаклунство. Спочатку арбітражний керуючий, якого обирає комп'ютер, відмовляється йти працювати. Другий арбітражний керуючий раптом "не подав заявку на участь у справі". Так на цю посаду призначають третього - свого в дошку - Андрія Надлонка", - стверджує Сергій Лямець.

Журналіст нагадав, що в одній із справ Надлонок працював з адвокатським об'єднанням "Павленко і Партнери", отримуючи гроші від "Яблуневого дару" Барщовського. І саме адвокат "Павленко і Партнери" подав до суду, щоб визнати "Яблуневий дар" банкрутом.

"Тобто, в наявності ознаки змови. Одні і ті ж люди спочатку організували банкрутство, а потім щільно працювали з арбітражним керуючим. Двухходовка, яка легко розбивається в суді. Пряме протиріччя з Кодексом про банкрутство і законом "Про протидію корупції". Якщо вам вдалося призначити правильного арбітражного керуючого - тоді ніякі покупці боргів нічого не доб'ються. У них будуть не збігатися документи. Для них буде завжди закритий на обід офіс. Вони будуть завжди дізнаватися, що вчора пройшов суд, а вони не з'явилися", - підсумував Сергій Лямець.

Як повідомлялося, права вимоги 6,19 млрд грн боргу перед "Дельта Банком" компаній Барщовського "Яблуневий Дар" і "Танк Транс" були викуплені фінансовою компанією "Інвестохіллс Веста". При цьому в пресі повідомляють, що фруктова імперія Барщовського знаходиться на межі краху.

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