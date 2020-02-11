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11 лютого 2020, вівторок, 15:17 14
Судова влада 2020-02-11T15:20:46+02:00
Українські Новини
Справа Іщенко: Суд відмовив екс-депутату Ради Іщенко (БПП) обмежити терміни ознайомлення з матеріалами справи

Справа Іщенко: Суд відмовив екс-депутату Ради Іщенко (БПП) обмежити терміни ознайомлення з матеріалами справи

Елизавета Кесельман
Суд, НАБУ, САП, Справа Іщенка, Валерій Іщенко
Валерій Іщенко Фото: Українська правда
Валерій Іщенко Фото: Українська правда

Вищий антикорупційний суд відмовився обмежити терміни ознайомлення з матеріалами справи колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Валерію Іщенко, підозрюваному у заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією акціонерного товариства "Укрзалізниця". Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.

З клопотанням про обмеження термінів ознайомлення з матеріалами справи до суду звернулися детективи НАБУ. Співробітники бюро просили суд встановити дату, до якої Іщенко повинен ознайомитися з матеріалами. При цьому суд відхилив клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд обрав Іщенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 6 лютого.

У жовтні НАБУ заявило екс-депутатові Верховної Ради Валерію Іщенко про підозру у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці".

Крім того, 11 жовтня суд заарештував имещуство екс-депутата.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали у січні 2016 року.

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