Ахметов приїжджав до НАБУ, – СМИ

Журналісти зафіксували бізнесмена Ріната Ахметова на виході з будинку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомило інтернет-видання Bihus.Info. На фотографіях видно як Ахметов виходить з будинку НАБУ та у супроводі охоронців сідає в чорний автомобіль Mercedes-Benz. У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися. Можна припустити, що візит бізнесмена пов’язаний з діяльністю його компанії ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 співробітникам ДТЕКу. Вони нібито були причетними до запровадження ціноутворюючої формули "Роттердам+", яка суттєво здорожчувала вартість електроенергії для кінцевих споживачів. Наприклад, компанія "ДТЕК Енерго" у 2018 році отримала понад 5 млрд гривень чистого прибутку.