Як били і калічили міліцію на Майдані. ЗМІ опублікували прізвища майже 1000 постраждалих силовиків

У розпорядженні порталу strana.ua опинився повний список міліціонерів, які були поранені або травмовані на Майдані - із зазначенням дати і причини. Там - майже тисяча осіб.

Документ відкриває очі на масштаби насильства проти співробітників правоохоронних органів. Після його прочитання підносити майданівців як виключно її захисників і "мирних протестуючих" ніяк не виходить.

У документі 919 прізвищ правоохоронців, які так чи інакше постраждали в ході протестів.

Відкриває цей список беркутівець Владислав Бабкін з Києва. 30 листопада 2013 року він отримав забій лівої кисті - це була дата першого побоїща на Майдані, коли "Беркут" жорстко зачистив площу. Що і стало відправною точкою протестів.

Всього в ту ніч постраждали 15 правоохоронців. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості - забої, гематоми, рвані рани. У деяких - хімічний набряк очей, мабуть після застосування газових балончиків з боку "мирних протестуючих".

Ще 140 міліціонерів постраждали 1 грудня - під час штурму Адміністрації президента майданівцями. Серед причин госпіталізації зустрічається "отруєння невідомою речовиною", переломи стегна і гомілки, втрата свідомості від задухи, рвана рана підборіддя і вуха. Багато струсів мозку.

Далі датування постраждалих правоохоронців приблизно збігається з усіма спалахами насильства в центрі Києва. 9-11 грудня міліція знімала блокаду з урядового кварталу. Серед поранень з'явилися цікаві характеристики - наприклад, забій спини. Тобто хтось наздоганяв і добивав співробітників міліції.

Надалі зустрічаються і більш серйозні поранення - наприклад, проникаючі ножові. Його зокрема отримав капітан Євген Плахонін 25 січня на Європейській площі.

Ще один ножовий удар дістався кримському "беркутівцю" Роману Колесникову 18 лютого на вулиці Грушевського. Поранення відбулося в ліву сідницю.

Через два дні множинні ножові поранення лівого стегна отримав міліціонер Руслан Осипенко. Це сталося поряд з Лук'янівським СІЗО, де активісти Майдану вимагали звільнити своїх соратників.

Але найголовніше - це вогнепальні поранення. Їх в документі 140 і ще дев'ять контузій.

Більшість трапилися 20 лютого - в день бійні на Інститутській. Втім, в міліціонерів стріляли і раніше - наприклад 19 лютого інспектор ДАІ Роман Чоповський отримав вогнепальне поранення в потилицю. Були постріли і в інші дні. В цілому за списком чітко видно, що стріляти в міліцію почали ще 18 лютого.

Але найбільше кульових поранень було отримано 20-го лютого. Міліціонерам потрапляли в різні місця - від обличчя до паху і попереку. Всього в списку 29 важких поранень і 245 середньої тяжкості (необов'язково вогнепальних).

Список, наведений вище, включає в себе тільки поранених міліціонерів і не включає загиблих. Тоді в Києві було вбито, за різними даними, від 18 (цю цифру називав Юрій Луценко) до 23 (згідно з показаннями екс-командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка) співробітників правоохоронних органів.

Обставини їх загибелі частково розслідувані - українське слідство вже після Майдану встановило стрільців з боку протестуючих, які відкрили вогонь на Інститутській 20 лютого. Однак до відповідальності ніхто не притягається, а в суд справи не передаються.

Більш того - доступ до матеріалів слідства обмежений. Вони відомі уривками.