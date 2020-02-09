У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері

Громадянин України, який перебував на борту лайнера Diamond Princess, захворів китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомив депутат Верховної Ради, голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook, передають Українські Новини.

"На борту лайнера Diamond Princess (який перебуває на карантині біля берегів Японії) за результатами лабораторних досліджень, у українця, члена команди лайнера, виявлено гостре респіраторне захворювання, спричинене коронавірусом 2019 nCoV", - написав він.

Зазначена інформація отримана національним координатором Міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування.

Зараз українця знято з лайнера і перевезено в японську лікарню столичного регіону.

Там він буде в ізоляції під відповідним медичним наглядом щонайменше 14 днів.

Міністерство охорони здоров'я України буде щодня поінформоване про стан його здоров'я.

Радуцький зазначив, що дата повернення українців, які перебувають на лайнері Diamond Princess, ще не визначена, однак після повернення за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження.

Він також повідомив, що станом на 9 лютого серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної китайським коронавірусом, на лайнері перебувають громадяни таких країн: Японії - 28 осіб, США - 14, Австралії - 7, Канади - 7, Гонконгу - 3, Китаю - 2, Нової Зеландії - 1, Філіппін - 5, Аргентини - 1, Великої Британії - 1 і України - 1.

Як повідомляли Українські Новини, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом.