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08 лютого 2020, субота, 10:55 3
Верховна Рада і партії 2020-02-08T10:59:32+02:00
Українські Новини
Арахамія прокоментував обшуки на "1+1", заступившись за журналістів

Арахамія прокоментував обшуки на "1+1", заступившись за журналістів

Анна Рудык
Обшук на
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який прогнозує кардинальні кадрові зміни в Кабміні, вважає, що у журналістів має бути можливість зберігати анонімність джерела. Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова" коментуючи обшуки на телеканалі "1+1".

Так, Арахамія заявив, що без збереження анонімності джерела робота журналіста втрачає сенс.

"Якщо є підстави, треба перевіряти. Але, з іншого боку, до цього треба підходити обережно, оскільки журналісти це не звичайні люди. У них повинні бути анонімні джерела. Журналіст, як адвокат чи лікар, повинен мати можливість зберегти анонімність свого джерела - інакше втрачається суть роботи журналіста, він буде в кінцевому підсумку передруковувати прес-релізи", - сказав Арахамія.

Також Арахамія заявив про необхідність відповісти на питання: "Як стало можливим записати секретну нараду прем'єр-міністра?".

"Він носій державної таємниці, на цих записах могли бути й інші речі. Можливо, вони і були, але не були опубліковані. Резонанс у справи високий. Однак ми розробляємо новий закон про СБУ, де повинна бути норма: коли є підстави, вони (журналісти) повинні нести відповідальність", - сказав Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, ОБСЄ стурбована обшуками СБУ в офісі "1+1".

Тим часом Служба безпеки України наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1".

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