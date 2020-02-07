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07 лютого 2020, пʼятниця, 14:00 14
Судова влада 2020-02-07T15:15:02+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав ДБР розслідувати втручання Байдена в діяльність Шокіна

Суд зобов'язав ДБР розслідувати втручання Байдена в діяльність Шокіна

Кира Молчанова
Судовий позов, Джо Байден, Віктор Шокін, Справа Байдена
Віктор Шокін. Фото: Українське Фото
Віктор Шокін. Фото: Українське Фото

Печерський районний суд зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

Про це Шокін повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми подали заяву (в ДБР) 28-го січня, сьогодні 6-е лютого (інтерв'ю записувалося вчора, - ред.) і донині ось така ситуація. Суд зобов'язав ДБР внести матеріали до ЄРДР, а вони, як виявилося, вже в поліції. Хтось, якимось чином, чомусь, мені це незрозуміло, робить всі ці пробуксовки щодо моїх заяв. Не знаю, чому це робиться. Але сподіваюся, що МВС, коли отримає мою заяву щодо Байдена, внесе її до ЄРДР, тому, що суд зобов'язав це зробити. А в цій заяві я вказав, що Байден скоїв злочини як на території України, так і за її межами", - сказав екс-генпрокурор.

Шокін сподівається, що поліція, як у випадку з можливим стеженням за послом США Марі Йованович, оперативно внесе дані до ЄРДР тазалучить до розслідування відповідні служби США.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що став розмінною монетою у відносинах між колишнім президентом Петром Порошенком і керівництвом США.

До цього посольство США в Україні відмовилося продовжити Віктору Шокіну візу.

 

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