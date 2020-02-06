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06 лютого 2020, четвер, 20:24 6
Зовнішня політика 2020-02-06T21:30:02+02:00
Українські Новини
Кандидат на посла США в Україні вже визначено і він всіх влаштовує, - Пристайко

Кандидат на посла США в Україні вже визначено і він всіх влаштовує, - Пристайко

Ярина Вацяк
українсько-американські відносини, Україна-США, Вадим Пристайко , Посол США в Україні
Сенат США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Сенат США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що кандидат на посаду посла США в Україні вже визначено і ця кандидатура всіх влаштовує.

Про це він повідомив журналістам в четвер, передають Українські Новини.

"Я не відкрию великої таємниці, але під час моєї розмови з державним секретарем Помпео нам було сказано про те, що закінчена ця робота... Ми вже знаємо конкретну людину, яка буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат", - сказав він.

Пристайко зазначив, що такий довгий процес обрання посла обумовлений інший, ніж в Україні, системою призначення посла в США.

Кандидатура посла має бути схвалена Президентом і Сенатом США.

Пристайко очікує якнайшвидшого початку роботи з новим послом.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяли політиці Трампа.

Нацполіція відкрила справу про можливе стеження за екс-послом США Йованович.

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