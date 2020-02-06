Кандидат на посла США в Україні вже визначено і він всіх влаштовує, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що кандидат на посаду посла США в Україні вже визначено і ця кандидатура всіх влаштовує.

Про це він повідомив журналістам в четвер, передають Українські Новини.

"Я не відкрию великої таємниці, але під час моєї розмови з державним секретарем Помпео нам було сказано про те, що закінчена ця робота... Ми вже знаємо конкретну людину, яка буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат", - сказав він.

Пристайко зазначив, що такий довгий процес обрання посла обумовлений інший, ніж в Україні, системою призначення посла в США.

Кандидатура посла має бути схвалена Президентом і Сенатом США.

Пристайко очікує якнайшвидшого початку роботи з новим послом.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяли політиці Трампа.

Нацполіція відкрила справу про можливе стеження за екс-послом США Йованович.