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06 лютого 2020, четвер, 17:39 57
Політика 2020-02-06T17:55:26+02:00
Українські Новини
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі

Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі

Ярина Вацяк
Митниця, Queen, Порно, порно-вечірка, Макс Нефьодов

В одному з найдорожчих клубів Києва Queen на закритій вечірці засвітився голова Митної служби Максим Нефьодов, який отримав 230 тис. гривень зарплати у грудні, в оточенні напіводягнених дівчат в еротичних масках.

Відео з танцями Нефедова опублікувало видання "Страна".

Як з'ясували журналісти, Нефьодов розслаблявся в "таємній кімнаті" цього клубу, на вечірці De Sad, де проходить традиційне "порно-шоу".

(Відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років)

Туди можна потрапити за списками, які формують заздалегідь. Анонси вечірок публікуються в соцмережах. Часто проводять вечірки в стилі БДСМ, коли все в латексі.

Анонс вечіркиАнонс вечірки

Саме на такий і знаходиться Нефьодов.

Глава митниці відмовився коментувати "Страні" свої танці на еротичному шоу.

Одна з останніх вечірок De Sad пройшла 31 січня, судячи з повідомленням клубу в Facebook.

Відгуки про секретну кімнату клубу Queen в мережі досить красномовні.

"Secret Room в ресторані Queen це щось! Порно шоу, гори кокаїну і багато дівчат легкої поведінки. Всім рекомендую".

Відгуки про закладВідгуки про заклад

Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник - москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

В одному з ресторанів холдингу, а саме Queen Country Club біля Конча-Заспи було весілля сина екс-генпрокурора Юрія Луценка.

Також в цьому клубі влітку побував глава президентського офісу Андрій Богдан.

Богдан в клубі QueenБогдан в клубі Queen

Як повідомляли Українські Новини, раніше Нефьодов попередив українців про проблеми під час запуску нової Митної служби. У грудні в Україні офіційно почала працювати Нова митниця.

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