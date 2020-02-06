Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі

В одному з найдорожчих клубів Києва Queen на закритій вечірці засвітився голова Митної служби Максим Нефьодов, який отримав 230 тис. гривень зарплати у грудні, в оточенні напіводягнених дівчат в еротичних масках. Відео з танцями Нефедова опублікувало видання "Страна". Як з'ясували журналісти, Нефьодов розслаблявся в "таємній кімнаті" цього клубу, на вечірці De Sad, де проходить традиційне "порно-шоу". (Відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років) Туди можна потрапити за списками, які формують заздалегідь. Анонси вечірок публікуються в соцмережах. Часто проводять вечірки в стилі БДСМ, коли все в латексі. Анонс вечірки Саме на такий і знаходиться Нефьодов. Глава митниці відмовився коментувати "Страні" свої танці на еротичному шоу. Одна з останніх вечірок De Sad пройшла 31 січня, судячи з повідомленням клубу в Facebook. Відгуки про секретну кімнату клубу Queen в мережі досить красномовні. "Secret Room в ресторані Queen це щось! Порно шоу, гори кокаїну і багато дівчат легкої поведінки. Всім рекомендую". Відгуки про заклад Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник - москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ. В одному з ресторанів холдингу, а саме Queen Country Club біля Конча-Заспи було весілля сина екс-генпрокурора Юрія Луценка. Також в цьому клубі влітку побував глава президентського офісу Андрій Богдан. Богдан в клубі Queen Як повідомляли Українські Новини, раніше Нефьодов попередив українців про проблеми під час запуску нової Митної служби. У грудні в Україні офіційно почала працювати Нова митниця.