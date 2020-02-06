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06 лютого 2020, четвер, 17:41 8
Політика 2020-02-06T17:56:21+02:00
Українські Новини
Нефьодов в грудні отримав 230 тис. гривень зарплати

Нефьодов в грудні отримав 230 тис. гривень зарплати

Анна Рудык
зарплати чиновників, Державна митна служба України, Зарплата, Максим Нефьодов
Максим Нефьодов
Максим Нефьодов

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов, який засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі, отримав 230 тис. гривень зарплати в грудні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 24 грудня Нефьодов отримав 229 877 гривень зарплати у Митній службі.

При цьому 29 листопада він отримав 252 595 гривень зарплати у Митній службі.

У листопаді минулого року Нефедов в ефірі hromadske повідомив, що отримав за жовтень понад 24 тис. гривень.

Кабінет Міністрів призначив Нефедова головою Державної митної служби 5 липня 2019 року.

До цього Нефьодов був призначений на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі в лютому 2015 року, а на посаду першого заступника - у листопаді 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні офіційно почала працювати Нова митниця.

Також 31 січня минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати чиновників

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