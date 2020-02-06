Суд відпустив на поруки депутатів екс-головного архітектора Києва Целовальника

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати і відпустив на поруки депутатів Верховної Ради колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, підозрюваного в заподіянні 9,3 млн гривень збитку територіальній громаді столиці.

Про це Українським Новинам повідомила спікерка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Передали на поруки депутатів", - сказала вона.

З її слів, САП просила суд узяти Целовальника під варту і встановити альтернативну заставу в розмірі 10 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро повідомило Целовальнику і генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру у нанесенні 9,3 млн гривень збитків територіальній громаді столиці.

Також, НАБУ повідомило екс-заступнику міністра економіки Бровченко про підозру в розтраті державних коштів.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив заступник директора департаменту Харківської міськради про підозру у розтраті майна.