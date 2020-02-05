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  • У Британії з наступного тижня почнуть тестувати вакцину проти коронавірусу на тваринах
05 лютого 2020, середа, 19:03 15
Світ 2020-02-05T19:13:14+02:00
Українські Новини
У Британії з наступного тижня почнуть тестувати вакцину проти коронавірусу на тваринах

У Британії з наступного тижня почнуть тестувати вакцину проти коронавірусу на тваринах

Таня Войтюк
Коронавірус, Китай, Великобританія, Вірус, Вакцина, Тварини
Тести на тваринах вакцини
Тести на тваринах вакцини

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові дані про кількість смертей і заражень коронавірусом, згідно з якими у світі було зафіксували 24, 5 тис. заражень. У зв'язку зі швидкими темпами поширенням вірусу науковці з Великобританії наступного тижня приступлять до випробувань вакцини проти захворювання на тваринах.

Про це заявив професор Імперського коледжу Лондона Робін Шэтток, передає Sky news.

За його словами, на початку наступного тижня почнуться випробування вакцини на тваринах. Вакцину для людей можливо буде протестувати вже через кілька місяців.

"Звичайні підходи займають зазвичай не менше двох-трьох років перш, ніж дійдемо до клінічних (випробувань - ред.). Ми подолали цю стадію в лабораторії за 14 днів. І ми плануємо провести випробування зразка у варіанті для тварин до початку наступного тижня. Наступним етапом буде перехід до випробувань на людях", - продовжив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну прибули перші тести для виявлення коронавірусу в людей.

Тим часом двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманому через коронавірус.

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