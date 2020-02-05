У Закарпатській області на 3-49% перевищено епідемічний поріг захворюваності грипом та гострими респіраторно-вир

У Закарпатській області на 3-49% перевищено епідемічний поріг захворюваності грипом та гострими респіраторно-в

У Закарпатській області на 3-49% перевищено епідемічний поріг захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ). Про це йдеться у повідомленні закарпатського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Кількість звернень до закладів охорони здоров'я області з приводу респіраторних інфекцій зросла майже на 39% порівняно з попереднім тижнем, захворіло 5 817 осіб", - йдеться в повідомленні.

Інтенсивний показник захворюваності 464 на 100 тис. населення перевищив визначений епідемічний рівень на 7%.

У порівнянні з попереднім тижнем, реєструється приріст кількості хворих на всіх адміністративних територіях, крім Мукачево.

В два рази збільшилася кількість звернень у Тячівському районі і більш ніж на 70% - в Берегівському районі.

"Порогові рівні перевищені на 6 адміністративних територіях області в межах від 3% в Мукачево до 49% у Воловецькому районі", - йдеться в повідомленні.

Серед населення Ужгорода зареєстровано 1 155 звернень, у тому числі 804 серед дітей (69,6% від захворілих).

Показник захворюваності перевищив епідемічний рівень на 5,3%.

Серед усіх захворілих-діти до 17 років складають 69,6% (4 049 випадків), дорослі - 30,4% (1 768 випадків).

Більше 70% дітей серед захворілих в Берегівському, Воловецькому, Виноградівському, Хустському, Тячівському, Рахівському та Іршавському районах.

Найбільша кількість звернень спостерігається серед вікової групи 5-14 років (53% від усіх захворівших дітей).

Рівень госпіталізації знизився в порівнянні з попереднім тижнем і становить 3%, отримали стаціонарну медичну допомогу 175 хворих, в т. ч. 73% діти до 17 років.

У зв'язку з підвищенням рівнів захворюваності, в тому числі серед дитячого населення області, з метою попередження розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу серед дітей 31 січня призупинено навчальний процес у школах Ужгород, Рахівського району та деяких навчальних закладах Перечинського району, з 3 лютого - у всіх навчальних закладах Мукачева та Берегівського району, деяких навчальних закладах Ужгородського та Воловецького районів.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня 2-річна дитина померла від ускладнень грипу в Днипре.