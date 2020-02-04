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04 лютого 2020, вівторок, 20:01 5
Суспільство 2020-02-04T22:06:18+02:00
Українські Новини
Львівська область призупинила заняття в 141 школі через грип та ГРВІ

Львівська область призупинила заняття в 141 школі через грип та ГРВІ

Василь Трухан
Грип
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Львівська область констатує призупинення навчання в 141 установі загальної середньої освіти та 1 дитячому саду у зв'язку з захворюваністю школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі центрі Міністерства охорони здоров'я.

За даними Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, на минулому тижні в області захворіло гострими респіраторними інфекціями 12 660 людини, що на 3 216 випадків більше, ніж тижнем раніше.

Інтенсивний показник захворюваності становить 505,7 при епідемічному порозі 439,6.

Діти до 17 років становлять від усіх захворілих 58,8%.

У Львові за цей же період захворіли 3433 осіб (5 тиждень 2020 року) і 2599 осіб (4 тиждень 2020 року), інтенсивний показник на останньому тижні - 446,4, при епідпорозі 615,2.

Діти до 17 років становлять від усіх захворілих 49,9%.

протягом 5 тижня 2020 року були госпіталізовані з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 433 осіб, у тому числі 309 дітей до 17 років.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада констатує призупинення навчання в 17 школах повністю у зв'язку із зростанням захворюваності грипом і ГРВІ серед школярів.

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