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04 лютого 2020, вівторок, 15:53 4
Силові структури 2020-02-04T16:19:31+02:00
Українські Новини
У Дніпрі 60-річного чоловіка підозрюють у розбещенні 17 дітей

У Дніпрі 60-річного чоловіка підозрюють у розбещенні 17 дітей

Ярина Вацяк
Суд, розбещення малолітніх, Діти, Порнографія
У Днипре затримали чоловіка за підозрою у розбещенні дітей. Фото: Нацполиция
У Днипре затримали чоловіка за підозрою у розбещенні дітей. Фото: Нацполиция

Правоохоронці повідомили 60-річного чоловіка, раніше засудженого за розбійний напад на дитину, про підозру у розбещенні 17 дітей та виготовлення дитячої порнографії.

Про це повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

Встановлено, що чоловік підшукував дітей і вивозив їх у безлюдні місця, де змушував імітувати дії сексуального характеру, фіксуючи все на фото.

Також у деяких дітей він забирав цінні речі.

Внаслідок цього чоловіка затримали за скоєння розбійного нападу на дитину і засудили, зараз підозрюваний відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Під час розслідування цього факту були проведені обшуки та вилучено електронні носії інформації, на яких містилася дитяча порнографія.

Розпочато розслідування за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, під Одесою в кабінеті гінеколога пацієнток таємно знімали на камеру і розміщували на порносайтах

В адміністрації Одеської онкодиспансеру заявили, що не мають ніякого відношення до зйомки в гінекологічному кабінеті пацієнток і продаж матеріалів на порносайти.

Раніше в Кривому Розі подружжя знімали порно з 4-річною дочкою.

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